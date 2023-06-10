美司法部公布起诉书 特朗普面对37项联邦刑事罪名

美国司法部星期五（6月9日）解封一份针对前总统特朗普的起诉书，指控特朗普在机密文件案中违反国家安全法、串谋妨碍司法公正、向调查人员作出虚假陈述等37项罪名。

综合路透社和英国广播公司（BBC）报道，根据这份49页的美国联邦起诉书，特朗普2021年1月离开白宫时，私自带走美国政府最敏感的信息，包括美国秘密核计划和美国遭遇袭击时国内的潜在安全漏洞，危及美国国家安全。

起诉书指特朗普把机密文件存放在佛罗里达州海湖庄园的淋浴间、浴室、宴会厅和他的卧室里。

特朗普还与他的律师讨论了向寻求收回文件的政府官员撒谎的可能性，控状指特朗普把部分文件放一个厕所周围地方，在海湖庄园的住所内四处搬动文件箱，以避免被调查人员发现他收藏的文件。

起诉书中引述特朗普向他其中一名律师说：“如果我们直接告诉他们：我们这里什么都没有，那不是更好吗？”

特朗普的助理诺塔（Walt Nauta）也面对六项联邦刑事罪名。诺塔为退役海军，2012年至2021年在总统食品服务部任职，为特朗普的心腹。

负责调查特朗普机密文件案的特别检察官史密斯，星期五在新闻发布会上发表简短声明说：“这份起诉书是由佛罗里达州南区公民组成的大陪审团投票通过的。我邀请大家完整阅读整份起诉书，以了解所指控罪行的范围和严重性。”

史密斯说：“我们国家有一套法律，这套法律适用于每一个人。我们的法律保护国防信息，对美国的安全和保障至关重要，这套法律必须切实执行。”

史密斯说，他希望审讯程序快速完成，并强调，特朗普在被证明有罪之前是无辜的。

特朗普77岁生日前夕 将出席首次聆讯

特朗普将于下周二（13日）到佛罗里达州迈阿密一联邦法院出席首次聆讯，那天是特朗普77岁生日的前夕。

特朗普面对的其中一项罪名为妨碍司法公正罪，这项罪名的最高刑罚为监禁20年。

美国司法部长加兰去年11月1宣布委任史密斯（Jack Smith）接手特朗普涉及的两起重大刑事案件，包括特朗普在2021年1月6日国会大厦骚乱事件中扮演的角色，以及他在卸任后对政府机密文件的处理。

史密斯为战争罪专家，曾任美国代理联邦检察官和纽约州检察官，为国际刑事法院负责调查科索沃战争罪行的首席检察官。