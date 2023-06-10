英前首相约翰逊突宣布辞去国会议员职务

英国前首相约翰逊星期五（6月9日）突然宣布辞去议员职务，并即时生效。

路透社报道，约翰逊是在收到特权委员会的一封保密信后，作出辞职决定。据称，他收到的是特权委员会有关他是否在“派对门”事件中误导议会的调查结果报告。

约翰逊指特权委员会沦为政治打手，决心结束他的政治生涯，“我被一小撮人逼出局”。

约翰逊在声明中说道，“不止我一人认为这是一场猎巫行动，目的是为报复英国脱欧结果，最终目标是推翻2016年的公投结果。把我移除是必要进行的第一步，我相信这是一群人正在合力要达成的目标。”

不过，约翰逊在辞职声明中的用词是他决定“现阶段”（for now）离开议会，似乎暗示他将会重返政坛。约翰逊并没有在声明中透露委员会将对他采取什么惩罚行动。

约翰逊的辞职将在2024年英国大选前，再度触发执政保守党的内部严重分歧。

英国议会的特权委员会是国会内的纪律机构，如调查结果认定约翰逊有错，有权建议他停职。特权调查由一名工党资深议员主持，但委员会中的大多数议员都是保守党人。

特权委员会说，他们将在下周一（12日）结束调查工作，很快就会公布调查报告。委员会发言人指约翰逊突然辞职“有损议会的诚信”。

约翰逊担任英国首相三年，因被曝在冠病大流行期间违反防疫规定，在首相府里大开派对，导致他声望大跌，最终被迫辞职。约翰逊于2022年7月辞去保守党党魁和首相职务，之后留任至9月新首相产生。