特朗普：特别检察官史密斯是“特朗普憎恨者”

因机密文件案面对37项联邦刑事罪名的美国前总统特朗普，直斥特别检察官史密斯为“特朗普憎恨者”。

英国广播公司（BBC）报道，美国司法部星期五（6月9日）解封特朗普机密文件案的起诉书后，特朗普在自家社交媒体平台Truth Social猛烈攻击负责调查他的案件的史密斯。

特朗普在Truth Social帖了一张史密斯的照片，称史密斯“是特朗普憎恨者——一个精神有问题的变态人（psycho），根本不应该让他处理任何与‘司法’有关的案件”。

特朗普对史密斯的人身攻击，与他对曼哈顿地区检察官布拉格（Alvin Bragg）的人身攻击如出一辙。

布拉格是特朗普2016年竞选总统期间向色情片女星丹尼尔斯支付封口费一案的检察官。负责审理封口费案的法官日前警告特朗普和他的律师，不得在社媒平台上攻击检察官。

特朗普星期五还发了另一条贴文，要求知道为什么总统拜登没有因为他在奥巴马任内担任副总统时，不当收藏机密文件而被起诉。

去年11月，拜登的私人律师在智库“宾夕法尼亚拜登外交和全球参与中心”的办公室内，发现一批拜登担任副总统期间的机密文件，并向国家档案馆通报此事和交出文件。

过后在拜登家里也发现了几张带有机密标记的文件。拜登当时承诺，他和他的团队会全力配合针对这起事件的调查。

今年1月，特朗普任内副总统彭斯的家中也发现了少量的机密文件。

美国司法部对拜登和彭斯处理机密文件事宜展开调查，司法部刚在6月2日结束对彭斯的机密文件调查，根据调查“结果”，不会对彭斯提出任何指控。