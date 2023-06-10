研究：到下世纪全球逾四分三珊瑚或因气候变化患病

澳大利亚新南威尔士大学的一项研究认为，随着气候变化导致的海洋温度升高，到下个世纪全球超过四分之三的珊瑚或将患病，严重影响海洋生态系统。

新华社报道，与白化不同，珊瑚病是由于珊瑚的免疫系统受到损害而产生，大多数患病珊瑚会死亡。随着珊瑚的死亡，整个珊瑚礁的生态系统都会受到影响。

澳洲研究分析了全球关于珊瑚健康的108项研究，将珊瑚患病情况与同期海洋表面温度的变化数据相对比。研究人员发现，珊瑚的患病率随着海洋温度的升高而增加。在截至2018年的25年里，全球珊瑚患病率增加了两倍，达到9.92%。

这一研究的模型预测，按照目前的升温趋势，在最糟糕的情况下，2100年全球珊瑚患病率将达到76.8%。

研究人员说，珊瑚是一种敏感的生物，海水的温度、盐度和水质都会影响珊瑚的生存。海洋温度升高会使珊瑚“感到压力”，免疫系统受到影响，同时海洋温度升高也增强了真菌和细菌等病原体的繁殖能力，增加了珊瑚被感染的风险。

领导这一研究的新南威尔士大学生物、地球和环境科学学院博士研究生伯克说，珊瑚礁在海洋生态系统中发挥重要作用，同渔业和旅游业的发展也息息相关。珊瑚病是全球珊瑚死亡和珊瑚礁退化的重要原因，这一研究的模型显示，即使海洋以更保守的速度升温，情况也会继续恶化。这也再次凸显了迅速采取行动减缓气候变暖的重要性。

澳洲新南威尔士大学的研究已发表在《生态学通讯》月刊上。