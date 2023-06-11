南非豪登省发生5.0级地震 撼动约翰内斯堡

南非豪登省（Gauteng）发生5.0级地震，震中位于最大城市约翰内斯堡市（Johannesburg）艾伯顿地区，目前尚未有人员伤亡报告。

地震发生在当地时间星期天（6月11日）凌晨2时38分（新加坡时间早上8时38分），震源深度约10公里。法新社引述美国地质调查局信息说，地震撼动了这个南非人口最多省份的建筑物。

安全风险和危机管理咨询公司Crisis24说，目前还没有关于地震造成损失或人员伤亡的报告。

路透社引述居民在社交媒体的话说：“我感受到时间最长、最强烈的地震！感觉上持续了大约30秒。”

中国新闻社报道，地震发生时，大部分南非民众正在睡梦中，但他们均感受到了强烈震感，有人将震感形容为“坐在一列奔驰的火车之中”。此次地震活动持续了十余秒。由于该时段正值南非政府的限电措施期间，地震发生后，豪登省部分地区民众随即陷入停电停水且没有网络信号的困境之中。

记者随后走访发现，位于震中艾伯顿地区附近的部分民房，遭到不同程度的毁坏，尤其是临时安置点的简易房屋更是成片倒塌。约堡市民苏珊达告诉记者，她当时被地震惊醒，“这就像个噩梦，简直难以置信，我在一片飞舞的灰尘中吓醒。”

另一个约堡市民克里斯托回忆说，这么严重的地震在他印象里还是首次在南非发生，“当时就像一只怪兽闯进了卧室，一切都在咯咯作响，一时间让人迷失了方向。”

地震发生后，有传闻指出，此次地震是“采矿活动所引起”。对此，南非政府未予证实，并称正在对此次地震原因进行调查。

2014年8月，约翰内斯堡附近的一个金矿小镇发生了5.3级地震。上一次撼动南非的大地震是1969年袭击西开普省的6.3级地震。