巴基斯坦西北部强降雨致27人死145人伤

巴基斯坦西北部开伯尔-普什图省的强降雨引发的各类灾害已造成27人死亡，其中包括八名孩童，另有145人受伤。

开伯尔-普什图省（Khyber Pakhtunkhwa）灾害管理局发言人泰穆尔·阿里·汗星期六（6月10日）夜间告诉法新社：“至少有12人在房屋的屋顶和墙壁倒塌后被活埋。”

风暴星期六晚间袭击开伯尔-普什图省的四个地区，本努地区有15人死亡、100人受伤，罹难者包括五名年龄介于二至11岁的兄弟姐妹。他说，还有140多人受伤，200多头牲畜死亡。此外，降雨还导致本努地区68间房屋受损。

另外三个灾区，勒吉默尔沃德、格勒格和德拉伊斯梅尔汗分别有五人、四人和一人死亡。所有四个地区已宣布进入紧急状态。

新华社报道，巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫星期六晚发表声明，对灾害中的遇难者表示哀悼，并指示国家灾害管理局和有关省政府立即开展救援工作。

与此同时，在气旋Biparjoy从阿拉伯海逼近巴基斯坦和印度前，巴基斯坦南部信德省的省级灾害管理局发布公告说，风速达每小时100公里。“在下星期六（17日）风暴系统结束前，建议渔民不要冒险出海。”

受季风影响，每年6月至9月为巴基斯坦的雨季，降水量明显增多，山体滑坡、泥石流等洪涝灾害时有发生。