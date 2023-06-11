调查：三分一德国男性“可以接受”对女性动粗

调查显示，德国有超过三分之一的男性认为，针对妇女的暴力行为是“可以接受的”。

这项于3月9日至21日通过互联网进行的调查显示，德国18岁至35岁男性中有33%认为，和女性伴侣争吵时偶尔“手滑”是可以接受的。还有34%的受访者承认，他们曾经暴力对待女性。

倡导性别平等的伞式组织“男性联邦论坛”（Federal Forum Men）的卡斯纳（Karsten Kassner）形容，调查结果“令人震惊”。他接受德国媒体集团Funke访问时说：“三分之一受调查男性轻视针对女性的暴力行为，这是一个问题。这种情况迫切需要改变。”

此次调查由儿童援助组织国际培幼会德国分部（Plan International Germany）委托进行，调查对象为18岁至35岁的1000名男性和1000名女性。

调查也发现，52%的男性认为，他们在与伴侣的关系中扮演主要供养者的角色，对方则应该主要负责打理家务事。

国际培幼会发言人查赫（Alexandra Tschacher）指出：“传统的性别角色在人们心中仍然根深蒂固。”

德国联邦警察数据显示，2021年全国有超过11万5000名妇女性遭到伴侣施暴，即每小时就有13名女性受害。2021年，德国有301名妇女死于现任或前任伴侣手中。

德国司法部长布什曼去年说，这类暴力事件不应被淡化为“个人悲剧”，并表明将推动法律改革，让对女性施暴者受到更严厉的惩罚。