美前司法部长：若半数指控证据确凿 特朗普“就会完蛋”

美国前司法部长巴尔说，如果前总统特朗普被控在卸任后故意收藏数百份高度机密文件的指控证据确凿，特朗普“就完蛋了”。

路透社报道，在特朗普任内担任过司法部长的巴尔，星期天（6月11日）接受“星期天福克斯新闻”访问时，为司法部特别检察官史密斯起诉特朗普37项联邦刑事罪名的决定辩护。

巴尔说：“这些文件的敏感程度和数量令我大吃一惊……而且我认为，根据间谍法指控他（特朗普）故意保留这些文件的起诉论据，是非常充分的。”

巴尔进一步说：“其实只要其中一半的罪名指控成立，他就完蛋（toast）了。”

巴尔在2019年2月至2020年12月担任司法部长。正当许多共和党国会议员纷纷为特朗普喊冤，在明年总统选举共和党内初选与特朗普竞争的领跑者都不愿批判特朗普之际，巴尔对特朗普机密文件案的评论尤为引人注目。

发表讲话后 巴尔遭特朗普在社媒批评羞辱

巴尔受访后，特朗普在他的社交媒体平台Truth Social把巴尔批评和羞辱一番，他指巴尔是一个“懒惰”和“软弱”的司法部长，因对他心怀不满才会发表那种讲话，他也指巴尔的言论都是错误信息。

特朗普将于星期二（13日）下午到迈阿密联邦法院出席机密文件案的首次聆讯，他被控31项《间谍法》下故意保留国防资料罪，其他六项罪名为妨碍司法公正、作虚假陈述、串谋和隐瞒罪等。

特朗普竞选团队星期天说，特朗普将在星期二晚上8时15分（新加坡时间星期三早上8时15分），在他位于新泽西州的高尔夫俱乐部发表讲话。