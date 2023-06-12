政治暴力问题专家忧特朗普支持者付诸暴力风险上升

美国前总统特朗普的支持者将特朗普因机密文件案被控比喻为拜登政府的战争行为，还呼吁以牙还牙，政治暴力问题专家担忧这种言论增加了特朗普支持者付诸暴力行动的风险。

《纽约时报》报道，美国司法部特别检察官史密斯上星期五（6月9日）解密特朗普面对37项联邦刑事罪名的起诉书后，共和党人群起呼吁特朗普的支持者以暴力和起义来捍卫特朗普，观察人士担忧这加剧了特朗普星期二（13日）现身迈阿密联邦法院的危险氛围。

特朗普的许多共和党亲密盟友在社交媒体平台上说，特朗普被提控只因他是总统拜登2024年总统大选的竞争对手，指控拜登将司法武器化。他们同时强调，特朗普的大部分基层支持者都是携带武器者，亚利桑那州共和党籍众议员比格斯在推特上写道：“我们已进入战争阶段。我们有仇必报。”

右翼媒体网站进一步放大了特朗普盟友的恐吓叫嚣和暴力号召，并在社媒平台得到了网民的热烈回应。近几年来，特朗普的支持者已经习惯于特朗普和他的盟友这种暴力捍卫特朗普的威胁性言论。

政治暴力问题专家警告，当民选立法者或知名媒体人能够发出威胁或号召暴力而不受到惩罚时，针对个人或政府机构的攻击就更可能发生。

2021年1月6日亲特朗普暴徒之所以暴力冲击国会大厦，部分原因是在国会遭暴力冲击的数周之前，特朗普在推特上连发了几条贴子，号召他的支持者1月6日到国会大厦，并向他们承诺，那天将是“疯狂”的一天。

在司法部解密特朗普的起诉书前夕，特朗普在他开设的社媒平台Truth Social攻击司法部，把机密文件案称为“史上最大的一次猎巫行动”。

特朗普长子小特朗普的未婚妻吉尔福伊尔在Instagram贴了一张特朗普的照片，用全大写字母写道：“报应即将来临”。

政治暴力问题专家说，就算知名人士的攻击性言论不会直接导致人身伤害，但这种言论会营造一种危险的气氛，使暴力想法更容易被接受，特别是当这种言论没有受到审查的时候。

研究极端主义言论与暴力关系的美国前司法部高级官员麦考德说：“到目前为止，那些利用攻击性言论煽动人们实施暴力的政客还没有被追究责任。在这些人被追究责任之前，我们要遏制这种言论几乎是不可能的。”