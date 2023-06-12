马国欲吸引微软谷歌等科技巨擘 助打造数据中心

马来西亚投资、贸易及工业部长东姑扎夫鲁说，马国希望吸引微软和谷歌等科技巨擘在当地展开业务，逐步将马国打造成数据中心，并让马国成为中立的供应链基地。

扎夫鲁星期一（6月12日）接受彭博社访问时指出，目前中美局势日益紧张，马国政府的对策是将自己定位成中立供应链基地。“我们希望尽可能吸引更多人，并慢慢将马国建立成数据中心。”

彭博社指出，泰国与越南等东南亚国家也全力吸引希望在中国境外设立新基地的跨国公司。换言之，这些国家都是马国的竞争者。扎夫鲁认为，目前已出现不少这类调整供应链的部署，这些跨国公司也特别关注本区域的弹性与安全。

他强调，马国的投资生态系统在过去50年都获得全球市场认证，这也是美国汽车制造商特斯拉决定在马国设立基地的原因。

至于我国作为半导体中心的优势，扎夫鲁指出，马国必须顺应时势而吸引跨国公司到马国设立业务，以应对棘手的地缘政治问题。“马国立场中立，也是关键供应链的一部份。”

扎夫鲁5月29日至6月2日率团前往日本招商引资，并获得230亿7000万令吉（约67亿新元）的投资意向，以及21亿令吉商品与服务的对日出口意向。

贸工部今年3月也批准特斯拉申请在马国进口电动车，并在马国设立营运总部、特斯拉体验中心、服务中心和超低充电站网络等设施。