苏纳克：约翰逊要求我做不准备做的事

继英国前首相约翰逊三天前宣布辞去议员职务后，首相苏纳克星期一（6月12日）说，约翰逊曾要求他做一些他不准备做的事情。

综合路透社和法新社报道，苏纳克在伦敦出席活动时说，他没有准备好否决上议院任命委员会（Holac）提出的建议，称不准备干预约翰逊的授勋名单；Holac委员会正在审查上议院对约翰逊推荐的人选名单的提名，并拒绝了约翰逊提出了八项提名。

苏纳克说：“鲍里斯·约翰逊要求我做一些我不准备做的事情，因为我认为这是不对的。（约翰逊要求他）要么推翻上议院任命委员会（Holac），要么向人们做出承诺。”

苏纳克发言人说，有关首相或唐宁街的官员在约翰逊的名单中删除名字的说法是“完全不真实的”。

据了解，英国首相在即将卸任前，通常会推荐助手和亲密的政治伙伴获得荣誉或成为上议院议员。英国上议院有700多名非民选议员，当中包括英国教会的26名大主教或主教以及600多名王室贵族。

按计划，约翰逊的授勋名单将于星期五（16日）公布。

据此前报道，约翰逊是在收到特权委员会的一封保密信后，作出辞职决定。据称，相关信件是特权委员会有关他是否在“派对门”事件中误导议会的调查结果报告。

约翰逊日前发布辞职声明指责特权委员会沦为政治打手，决心结束他的政治生涯，“我被一小撮人逼出局”。不过，他在辞职声明中的用词是“现阶段”（for now）决定离开议会，似乎暗示未来或将重返政坛。