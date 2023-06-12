周一美市盘前走高 重点谈特斯拉股价连涨11天

星期一（6月12日）重点：

●美国华尔街股市主要股指期货星期一（6月12日）走高。现在许多投资者的焦点都放在美国联邦储备局即将在本星期召开的政策会议，看美联储是否可能暂停加息。

●在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升10.70点或0.25％，报4309.60点；纳斯达克100指数期货起78.50点或0.54％，报14606.90点；道琼斯指数期货则起18.70点，报33895.50点。

●标准与普尔500指数上星期五收高。特斯拉股价的涨势未能持续刺激大盘，该指数无法以盘中高点收市。

●标准与普尔500指数上星期五微起4.93点，闭市报4298.86点。重量级的道琼斯指数起43.17点，闭市报33876.78点。以科技股为主的纳斯达克100指数也上升0.30％或43.82点，以14528.36点收市。

盘前交易重点：

●专注于肾脏疾病治疗的生物制药公司Chinook Therapeutics将被瑞士药剂公司Novartis以每股40美元的现金收购。整个收购总值估计达32亿美元。Chinook股价在今晚盘前猛飙66.74％至截稿时的40.00美元。

Novartis将以每股40美元的现金收购Chinook Therapeutics。（法新社）

●小鹏汽车（XPeng）旗下的G6新款电动车在预售开始72小时后就收到了超过25万份的订单，带动小鹏股价在今晚盘前飙升9.70％，截稿时报9.73美元。

●软件巨头甲骨文（Oracle）预计今晚股市收盘后公布第四财季的业绩报告。甲骨文的股价在今晚盘前上涨了3.78％，截稿时报114.00美元。

●星期一下文我们来谈谈电动车巨头特斯拉（Tesla）的股价连涨11天。今晚盘前该股再起3.43美元，截稿时报247.83美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉、超微（Advanced Micro Devices）、Carnival Corp、Palantir Technologies和Carvana Co。截稿时，除了Carvana Co股价下跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

特斯拉在北美的1万2000充电器突然变成赚钱的工具，而且也有望成为美国电动车充电的标准。（路透社）

特斯拉（Tesla Inc）

（纳斯达克证券交易所代码：TSLA）

电动车巨头特斯拉的股价在上星期五已经连续11个交易日上涨。继福特汽车（Ford Motor）在5月份宣布旗下电动车将使用特斯拉的充电网络之后，通用汽车公司（General Motors）也在上星期五宣布签署类似充电协议，让特斯拉再次赢得许多投资者的赞许。

不少市场人士都公开表示，特斯拉对允许竞争对手进入它的网络、使用它的充电设施，这种开放的态度显示特斯拉有能力引领电动车市场。而且特斯拉这种能够“看大局”、会“下棋”的商业格局也备受看好。其中Wedbush分析师艾夫斯（Daniel Ives）因此将特斯拉股票的目标价，从原本的215美元上调至300美元，而且还将该股添加到Wedbush的“最佳股票”当中。

艾夫斯在给客户的分析报告中说：“我们认为这些协议对特斯拉来说，是个巨大的赚钱机会。它提高特斯拉的总体估值。我们现在将特斯拉发展中的能源业务，以及它建立起的良好充电网络与它的电动车业务挂钩，并把特斯拉股价定为每股300美元。

根据他的计算，在未来几年里，福特和通用汽车总共可以为特斯拉的充电业务营业额贡献30亿美元。换言之，特斯拉在北美的1万2000充电器突然变成赚钱的工具，而且也有望成为美国电动车充电的标准。

这厢欢喜，另一厢愁。通用汽车和福特汽车和特斯拉签署的协议就让许多电车充电站供应商的股价暴跌。例如：EVgo Inc上星期五就下跌超过11％；ChargePoint Holdings也下跌了13％；Blink Charging也下挫多达10％。为电动车充电设计清洁能源系统的Beam Global股价也没有幸免，也跟着跌了6％。

不过，特斯拉股价如果要继续稳上，它还必须在今年实现180万辆电动车的交付目标，同时改善盈利率。此外，特斯拉在内华达州的电池生产活动到底会带来怎样的“战略优势”，以及它即将推出的Cyber​​truck会引起市场怎样的反应，这些都是影响该股的重要因素。

虽然特斯拉股价走得正热，在Tipranks的29名分析师给该股的一年期限平均目标价只有203.83美元。以特斯拉上星期五的244.40美元闭市价来看，分析师甚至认为特斯拉现在的股价会有平均16.60％的向下可能。