72小时连破三案 马国起获近7000万令吉毒品

马来西亚关税局上星期在72小时内，连续侦破三起毒品走私案，并起获市值6955万令吉（约2021万新元）的氯胺酮（俗称克他命）以及可卡因等毒品。

关税局总监扎祖里星期一在森美兰汝来关税局召开的记者会透露，第一项突击行动是上星期天（6月4日）中午12时30分在雪州巴生港口进行。

他说，关税局官员与武吉阿曼警察总部毒品罪案调查部警员一起突击检查那里的一个冷冻海产食品货柜，并在暗格内发现25.30公斤克他命，初步估计市值152万令吉。“当局发现这个货柜来自一个南亚国家。”

扎祖里透露，第二项突击行动接着在上星期二（6月6日）晚上8时，在吉隆坡国际机场航空货运中心（KLIA Cargo）展开。

当局在15个申报为“陶瓷锅碗瓢盆”的包裹中，发现126.55公斤市值759万3000令吉克他命。他说，这些毒品来自欧洲，收件人信息也是假的。

他说，第三项突击行动是上星期二晚间9时45分在巴生港口进行。当局接获沙特阿拉伯肃毒局情报，指一个来自南美洲国家的货柜藏有大量毒品。这个货柜准备经由巴生港转运到一个亚洲国家。当局立刻派员展开调查行动，并阻止货柜出境。

他透露，贩毒团伙在装满黄豆的货柜中，混杂10袋装有302.20公斤的可卡因，初步估计这些毒品市值6044万令吉。“在这三次突击行动中，当局也逮捕两名马国男子协助调查。”当局将援引“1952 年危险毒品法令”第39B (1) (a) 的贩毒条文调查此案。