开MH370玩笑挨轰 脱口秀演员：表演内容无恶意

日前拿马航MH370失联开玩笑的脱口秀演员Jocelyn Chia说，表演内容从来没有恶意，她并不怨恨马来西亚。

《东方日报》报道，原籍新加坡的脱口秀演员Jocelyn Chia在接受美国有线电视新闻网（CNN）采访时说，在过去一年半以来，她已不下数百次在脱口秀表演中说过这一表演内容。

“仔细想想，我认为将整个表演变成一个短视频，且在脱口秀之外的环境观看，是非常冒险的。而这个笑话的基础，是以新加坡人长期以来一直与马来西亚友好竞争为前提。”

她说，自己对马国并未存有怨恨，而脱口秀演员取悦现场观众是一种普遍的文化。

她还说：“（现场的）马国观众经常在演出结束后，走上前来告诉我，他们喜欢我的演出，这表明‘他们显然没有生气’。 ”

值得注意的是，据此前被截取的视频内容，在Jocelyn Chia说完争议性内容后，观众席曾传出“你将得到（生活平台）Yelp的差评”。

她认为，脱口秀演员的笑话背后从来没有恶意，最终目的是让人们脸上露出笑容。

在新加坡出生长大，现已入籍美国的脱口秀演员Jocelyn Chia，日前在社媒平台TikTok上，发布一段她在美国纽约曼哈顿喜剧俱乐部“喜剧酒窖”（Comedy Cellar）的表演片段。一分多钟的视频里，她先是批评马来西亚当年“抛弃”新加坡，再嘲讽马国多年以后仍是“发展中国家”，接着以马航MH370失联事件开玩笑，引发马国民众强烈不满。