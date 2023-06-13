白宫预计中国在古巴设间谍设施 不影响布林肯访华行程

美国白宫说，目前美中双边关系紧绷，但总统拜登致力于保持双边沟通渠道畅通。

综合路透社和彭博社报道，白宫发言人柯比星期一（6月12日）在简报会说，他预计有关中国在古巴设间谍基地的报道，不会影响国务卿布林肯本周晚些时候的中国行程。

《华尔街日报》上周引述美国官员称，中国正在古巴设立对美国的新监听基地。

柯比说，美国已向古巴政府表达了对古巴在其领土上开展中国间谍活动的担忧。他说：“我们知道，目前美国和中国的双边关系紧张，（但）总统希望与中国保持沟通渠道畅通的想法并没有改变。”

同日，布林肯被问及《华尔街日报》的报道时说，拜登政府已采取外交措施，减缓了中国在世界各地投射军事力量的努力。

布林肯指中国在古巴设监听设施，是北京在全球扩大存在的一部分。

他说，美国政府2019年已知道中国正在升级海外情报收集的努力，但时任总统特朗普没有采取足够的应对措施。

布林肯称，拜登政府上任后已采取应对行动并取得了一些成果，但他没有具体说明取得什么成果。

布林肯说：“根据我们的专家评估，我们的外交努力已减缓了中国在这方面的努力。”

针对美国政府称已掌握有关中国在古巴经营“间谍中心”的信息，中国外交部发言人汪文斌星期一在例行记者会上回应指出，美国官方和媒体在所谓中国在古巴修建“间谍设施”问题上散布了一系列自相矛盾的信息，再次上演了一出“美国否定美国”的闹剧。

一名美国官员上星期六（10日）向路透社披露，布林肯预计将在星期天（18日）访问北京。中国外交部星期一被问及此事时说，中方目前没有消息发布。