特朗普提前一天抵佛州 准备出席机密文件案首次聆讯

美国前总统特朗普将在星期二（6月13日）下午3时（新加坡时间星期三凌晨3时），到佛罗里达州迈阿密联邦法院出席机密文件案的首次聆讯。

彭博社报道，特朗普提前一天从新泽西州飞抵迈阿密，下榻在他的一个高尔夫俱乐部。

特朗普登机前在自家社交媒体平台Truth Social，以大写英文字母写道：“我希望全国都在看极端左派对美国干的好事。”

迈阿密警察局长莫拉莱斯星期一（12日）召开新闻发布会说，估计介于5000至5万人可能会聚集在法院周围，警方正在为此做好应对准备。

莫拉莱斯说，截至当天下午，还没有关闭街道或设置路障的计划，这将取决于群众规模。“我们知道情况可能会失控或恶化，但迈阿密绝不会容许这种情况发生。我们最不希望见到的是给任何人带来不便。”

到目前为止，迈阿密警方的准备工作与去年4月纽约的情况形成鲜明对比。特朗普去年4月因一项刑事指控首次出庭。当时，他的大批支持者和反对者聚集在法庭外，纽约市关闭了好几条街区，禁止车辆通行。

星期一，只有一小撮特朗普的支持者到佛州为特朗普打气，其中几个人戴着MAGA鸭嘴帽和美国国旗徽章。MAGA是特朗普2016年的总统竞选口号“让美国再次伟大”的英文缩写。

美国媒体为采访特朗普的聆讯，星期一（6月12日）已在迈尔密法院外搭建约40个帐篷，数目远超过法院外特朗普支持者的人数。（彭博社）

美国媒体为采访特朗普的聆讯，在迈尔密法院外搭建了约40个帐篷，数目远超过特朗普支持者的人数。

美国司法部特别检察官史密斯6月9日解封一份针对特朗普的起诉书，指控特朗普在机密文件案中违反37项联邦刑事罪名，包括31项《间谍法》下故意保留国防资料罪，其他六项罪名为妨碍司法公正、作虚假陈述、串谋和隐瞒罪等。