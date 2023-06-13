奈良法院可疑物为请愿书 要求轻判枪杀安倍的嫌犯

日本媒体星期二（6月13日）报道，导致奈良地方法院取消日本前首相安倍晋三枪杀案聆讯的可疑物件里，其实只有一份请愿书，并没有爆炸物。

涉嫌于去年枪杀安倍晋三的山上彻也，原定星期一（12日）在奈良地方法院出席审前聆讯。

日本放送协会（NHK）报道，可疑物件为一个盒子，盒子里有一份打印文件，是Change.org要求法院对山上彻也从轻发落的请愿书。

由于金属探测器在探测可疑物件时发出声响，法院马上报警并疏散所有人。

炸弹专家把物件转移到一个空旷地方，并对包裹进行了调查。警方发言人告诉法新社，没有发现爆炸物或危险物质，但也没有提供更多详情。

Change.org发起人向NHK证实，是他们将这份文件寄到法院，还说他们自去年以来已收集到1万3000人的签名。

这名发起人说：“我把请愿书寄到法院，希望能让更多关心此事的人看到。”

他还解释说：“由于请愿书很厚，昨天又下雨，我把请愿书放在纸板盒里……我绝对没有妨碍司法公正的意图。”

NHK没有公开这名发起人的身份。

另据共同社报道，寄件人在得知请愿书引发安全警报后，亲自联系了警方。

奈良法院和警方拒绝证实媒体报道属实。

现年42岁的山上彻也面临谋杀和违反军备控制法罪名，如果罪名成立，可能会面临死刑。

去年7月8日上午，67岁的安倍晋三在奈良市街头发表助选演说时，被山上彻也近距离开枪杀害，震惊国际。

山上彻也被捕后供称，他的母亲向统一教捐赠了大笔金钱导致家庭生活陷入混乱，他因此对统一教怀恨在心，袭击安倍晋三是因为他认为安倍晋三与统一教存在密切关系。