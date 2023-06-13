马国拟向国际刑警求助 寻找脱口秀演员Jocelyn Chia

马来西亚将寻求国际刑警组织协助寻找脱口秀演员Jocelyn Chia，以调查她涉嫌侮辱马来西亚，拿马航MH370空难开玩笑的事件。

当今大马引述《大都会日报》报道，马来西亚全国总警长阿克里沙尼星期二（6月13日）在吉隆坡出席活动后说，警方将在星期三（14日）向国际刑警提交申请。

阿克里沙尼说：“警方已经完成抄录Jocelyn Chia在脱口秀短片中的讲话文本，并于6月7日向通讯与多媒体委员会提交个资概况申请。”

他说，警方是援引刑事法典504与505（c）条款和通讯与多媒体法令233条款调查Jocelyn Chia；刑事法典504与505（c）条款涉及故意侮辱、挑衅和煽动；而通讯与多媒体法令233条款涉及不当使用网络设施或网络服务的罪名。

原籍新加坡的Jocelyn Chia现为美国公民。纽约曼哈顿喜剧俱乐部Comedy Cellar日前在社媒平台TikTok发布Jocelyn Chia在美国纽约演出短片，她在短片中数次嘲讽马来西亚，揶揄马来西亚仍是发展中国家，没有互联网，甚至拿马航MH370空难开玩笑。

我国驻马国最高专员梅农上星期四（8日）通过外交部发声明，对这名脱口秀演员无缘无故发出这些冒犯言论表示震惊，并向所有马来西亚人道歉。

他说，新加坡政府绝不容忍伤害他人的言行，并强调这名表演者已不是新加坡人，她的言论不代表新加坡人的观点。