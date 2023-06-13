推特创始人：印度土耳其尼日利亚都曾恫言要关闭推特

推特公司联合创始人多尔西说，印度、尼日利亚和土耳其曾威胁说要关闭推特，除非推特遵守对它们的推特用户实施限制的规定，印度还要求对抑制记者和示威者使用这个社交媒体平台。

路透社报道，多尔西（Jack Dorsey）星期一（6月12日）接受YouTube新闻节目Breaking Points访问时披露此事。

多尔西说：“以印度为例，在印度农民示威时，或当某些记者对印度政府发出尖锐批评时，印度政府都会向我们提出许多要求。”因不满印度政府出台农业法案，2020年印度全国农民爆发示威，持续至2021年底才平息。

多尔西说，印度对推特来说是一个非常庞大的市场，印度政府会以此为要挟说，“‘我会把印度的推特平台关掉’，‘我们会搜查你们员工的住所’，‘如果你们不照办，我们将关闭你们的办公室’”，而他们真的会这么做。

多尔西说：“这就是印度，一个民主国家。”

多尔西还提到推特在土耳其和尼日利亚也面对类似的压力。他说，好几年里，土耳其和尼日利亚政府会在不同时候对推特实施各种限制，这些限制后来才解除。

多尔西说：“土耳其（和印度）非常像，土耳其也向我们提出了各种各样的要求。我们为此和他们打官司，而多数时候是我们胜诉。但他们依然不断威胁说要关闭推特。”

多尔西于2021年辞去推特总裁职务，推特则在2022年被美国电动车特斯拉总裁马斯克收购。