研究：美加州野火肆虐 较过去大约四倍

一项新研究显示，在1971年到2021年期间，美国加利福尼亚州夏季野火的过火面积增加了大约四倍，而气候变化是林火肆虐的主要原因。

在过去的50年里，加州夏季野火的燃烧面积一直在增加。其中最大的10场野火都发生在过去20年，在2017年后出现八场大型野火，2020年则出现了五场。

彭博社报道，这项于星期一（6月12日）刊登在《美国国家科学院院刊》的研究指出，在1996年至2021年间，加州北部和中部森林的夏季烧毁面积增加了四倍；预计到了2050年，加州夏季林火的燃烧面积或平均增加50%。

加利福尼亚近年野火不断，图为多名在地居民坐在山脚下，看着家园附近的森林被烧毁。（路透社）

西班牙穆尔西亚大学的气候研究员图尔科（Marco Turco）与同事共同设计了这项研究，以量化并确定加州夏季林火燃烧面积的增加，有多少由人为气候变化造成，另有多少由自然变化造成。

研究员对1971年至2021年加州夏天的温度和森林火灾数据进行了统计分析，再利用模型展示了过去数十年在没有人为温室气体排放的情况下，了解火势的可能演变走势。

6月4日，加州兰开斯特消防人员在野火现场监控火势走向。（路透社）

结果显示，与没有气候变化的情况相比，加州林火燃烧的面积只会增加172%，人类活动产生温室气体排放是野火频发的成因之一。

专家指出，加州林火肆虐还与干燥天气使干枯植被易燃、春夏季高温使山区积雪减少而融化时间提前、降雨减少等气候因素相关。