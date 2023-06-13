周二美市盘前小幅走高 重点谈软件巨头甲骨文超标业绩

星期二（6月13日）重点：

在美国消费者通胀数据于今晚公布之前，美国华尔街股市主要股指期货星期二（6月13日）小幅走高。美国联邦储备局也将在今晚较迟时候开始为期两天的政策会议，并在星期三（14日）做出利率决定。随后美联储主席姆鲍威尔将会例常召开新闻发布会。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微升5.30点或0.12％，报4344.20点；纳斯达克100指数期货起46.10点或0.31％，报14830.40点；道琼斯指数期货也小幅起4.80点，报34071.10点。

标准与普尔500指数和纳斯达克指数隔夜（星期一）都以去年4月以来的最高收盘水平结束一天的交易，全场交易气氛良好。投资者也希望即将发布的通胀数据和美联储星期三的利率决定会带给股市提振力量。

标准与普尔500指数隔夜上升40.07点，闭市报4338.93点。重量级的道琼斯指数也升高189.55点，闭市报34066.33点。以科技股为主的纳斯达克100指数更显著起了1.76％或255.94点，以14784.30点收市。



盘前交易重点：

有报道称，曼联已经接受卡塔尔投资者的最新出价。（档案照片）

电动车巨头特斯拉（Tesla）股价连续12天上涨。美国“女股神”凯西伍德（Cathie Wood）旗下的方舟基金选择在这一刻出售了总值达9800万美元的特斯拉股票。凯西伍德是在去年底接二连三扫购特斯拉股票的。当时特斯拉股价曾一度低至110美元。今晚盘前特斯拉股价继续上升1.62美元，截稿时报251.45美元。

有报道称，曼联（Manchester United PLC）已经接受卡塔尔投资者的最新出价。这个消息一传开，即刻带动曼联股价在今晚盘前飙升了22.95％，截稿时报24.75美元。

台积电（TSM）股价在今晚盘前上涨1.69美元，截稿时报108.75美元。有报道称，英伟达（Nvidia）人工智能晶片订单增加，连带提高了对台积电产品的需求，带动台积电产量增加。

星期二下文我们来看看软件巨头甲骨文（Oracle）超标的业绩。今晚盘前该股起5.71美元，截稿时报122.14美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、超微（Advanced Micro Devices）、Carnival Corp、Plug Power和Palantir Technologies。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

为了进一步加强它的云端产品，甲骨文还与晶片巨头英伟达（Nvidia）合作，通过它的云端服务提供旗下客户英伟达的人工智能软件和晶片。（彭博社）

甲骨文（Oracle）（纽约证券交易所代码：ORCL）

在软件巨头甲骨文（Oracle）于隔夜盘后公布季度业绩之前，它的股价就已经先在正规交易时间里创下历史新高。当盘后公布的第四季营业额和盈利都超预期，并对接下来财年第一季业绩做出乐观预测后，它的股价更是在盘后继续上涨将近4％。

甲骨文在业绩发布会上也提到“人工智能”这个红词，还表示在人工智能蓬勃发展之际，这些人工智能公司对甲骨文的云产品需求一直在不断增加。而且在去年收购了数码病历公司Cerner之后，甲骨文进军云市场的努力也开始取得成果，让它更好地与微软（Microsoft）和亚马逊（Amazon.com）等行业巨头正面竞争。

根据甲骨文截至今年5月底的第四季业绩报告，集团的营业额同比增长17％至138亿4000万美元，调整后每股盈利1.67美元。而Refinitiv搜集到的分析师平均预测则营业额137亿4000万美元，每股盈利1.58美元。

甲骨文首席执行官卡茨（Safra Catz）在发布会上说，她预计本财年第一财季调整后每股盈利介于1.12美元至1.16美元区域，营业额则会以8％至10％的速度继续增长。Refinitiv之前搜收集到的分析师则预计调整后每股盈利1.14美元，营业额则是123亿4000万美元，即增长7.8％。

甲骨文的主要收入来源，即云服务和特许支持项目增长了23％至93亿7000万美元。不过，来自云特许和内部部署（On-premises）的营业额则下降了15％至21亿5000万美元。

来自云基础设施的营业额总计14亿美元，增长76％，比上一季的55％增幅出色。虽然甲骨文这一部分的业务比微软和谷歌扩张得更快，但它的总值仍然比竞争对手小很多。虽然如此，卡茨说，甲骨文这个部门的毛利率将会继续扩大。

不仅如此，为了进一步加强它的云产品，甲骨文还与晶片巨头英伟达（Nvidia）合作，通过它的云服务提供旗下客户英伟达的人工智能软件和晶片。

在Tipranks的20名分析师当中，有13名给予甲骨文股“买进”评级，七名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是118.89美元。