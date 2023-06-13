调查：马国84%民众动用储蓄支付开销

一项调查数据显示，在经济前景不甚明朗的当下，马来西亚有84%的民众每逢月底都要动用储蓄，以支付日常开销。另有约52%民众应急储蓄不足1000令吉（约290新元）。

《东方日报》星期二（6月13日）报道，马国金融教育网络 （FEN） 公布一项调查数据称，尽管有76%马国人有财务规划，提前准备每月的开支预算，不过，并非所有人能够遵守预算。

公积金局（KWSP）主席阿末巴德里星期二出席活动时说：“根据数据，多达84%的大马人承认，他们定期储蓄只属于短期。通常到了月底，他们都会再次提取储蓄，用以支付日常的开支。”

他补充称，公积金局是FEN的成员，该机构在对马国2019年至2023年的金融扫盲战略数据进行研究。

为了鼓励人民更谨慎地规划财政开支，阿末巴德里向民众介绍了“我的预算”（Belanjawanku） 应用指南，鼓励民众使用这款手机应用程序规划每月的日常开支。

“‘我的预算’指南根据不同家庭类别，为人民提供每月在各类商品和服务的最低开支预算参考指南，以协助市民更谨慎地规划财务和开支。”

马来亚大学社会福利研究中心（SWRC）研究中心董事诺玛曼苏说，金融知识水平低和生活成本上涨，是造成人民储蓄不足、债务高企、青年群体破产率高的主要原因。