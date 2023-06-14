特朗普对37项联邦刑事罪名拒不认罪

美国前总统特朗普星期二（6月13日）下午到迈阿密联邦地方法院出席机密文件案的首次聆讯，他对不当处理绝密机密信息和妨碍司法公正等37项联邦刑事罪名拒不认罪。

负责这起案件的司法部特别检察官史密斯也现身法庭。

综合路透社和彭博社报道，特朗普是美国首位面临联邦刑事罪名的前总统。

由佛罗里达州南区公民组成的一个大陪审团投票通过向特朗普提出起诉，他被控31项《间谍法》下故意保留国防资料罪，另外六项罪名为妨碍司法公正、作虚假陈述、串谋和隐瞒罪等。

候审期间 特朗普可自由行动

迈阿密联邦地方法官古德曼（Jonathan Goodman）允许特朗普在候审期间自由行动，无旅行限制也无须提供保释金。

但法官下令特朗普不得就这起案件，与另一被告诺塔（Walt Nauta）及其他潜在证人进行讨论。诺塔是特朗普的贴身助理。

在47分钟的聆讯中，特朗普皱着眉头、交叉双臂坐在被告席上一言不发，由律师布兰奇（Todd Blanche）代表他在法官面前提出抗辩。

与特朗普坐在同桌的诺塔面对六项联邦刑事罪名，包括串谋与作虚假陈述罪名。

由于诺塔没有律师，星期二他未决定是否认罪。法官定6月27日为诺塔提出抗辩的日期，下令他不得与特朗普或其他证人讨论这起案件，并允许他无须交保候审。

特朗普餐厅请客 支持者祝他生日快乐

特朗普离开法院后没有马上飞回新泽西州，而是到了当地一家古巴餐厅，他告诉餐厅里的客人，美国“被操纵”“腐败”“堕落”，还宣布午餐由他请客。

佛州的古巴裔美国人社区是共和党急欲争取的对象。

餐厅里的特朗普支持者为将在星期三（14日）过77岁生日的特朗普唱了生日快乐歌。

特朗普随后飞回他在新泽西州的高尔夫俱乐部，定当天晚上8时45分（新加坡时间星期三早上8时45分）发表讲话。