特朗普：若当选总统 将委任特别检察官调查拜登

路透社报道，美国前总统特朗普说，如果他再次当选总统，他将委任一名特别检察官起诉现任总统拜登。

特朗普星期二（6月13日）下午到迈阿密联邦地方法院出席机密文件案的首次聆讯，他对卸任后不当处理绝密机密信息和妨碍司法公正等37项联邦刑事罪名拒不认罪。

特朗普返回新泽西州后，于当天晚上8时45分（新加坡时间星期三早上8时45分）发表讲话。

特朗普在贝德明斯特（Bedminster）的高尔夫俱乐部告诉支持者：“我们今天目睹了我们国家历史上最邪恶和令人发指的滥用权力，今天是最被世人唾弃的一天。 ”

特朗普誓言，他再次入主白宫后，就会委任一名特别检察官调查拜登。

美国司法部长加兰去年11月1宣布委任特别检察官史密斯（Jack Smith）接手特朗普涉及的两起重大刑事案件，包括特朗普在2021年1月6日国会大厦骚乱事件中扮演的角色，以及他在卸任后对政府机密文件的处理。

由佛罗里达州南区公民组成的一个大陪审团投票通过对特朗普提出起诉，史密斯上星期五（9日）公布特朗普的起诉书。

特朗普被控31项《间谍法》下故意保留国防资料罪，另外六项罪名为妨碍司法公正、作虚假陈述、串谋和隐瞒罪等。

史密斯为战争罪专家，曾任美国代理联邦检察官和纽约州检察官，为国际刑事法院负责调查科索沃战争罪行的首席检察官。