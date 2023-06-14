获提名美国驻马大使 看好扩大与马关键矿产合作潜力

获提名为美国驻马来西亚新大使的卡根，看到美国在稀土和其他关键矿产供应链多元化方面，扩大与马来西亚合作的潜力。

路透社报道，现为白宫国家安全委员会东亚事务高级官员的卡根（Edgard Kagan），星期二（6月13日）在参议院提名确认听证会说，开发关键矿产的新资源以确保供应链可靠，是拜登政府的最重要任务之一。

他是在参议员范霍伦（Chris Van Hollen）提到马来西亚是中国以外最大的稀土加工厂所在地时，作此表示。

范霍伦指近期的报道显示，马来西亚还拥有其他战略和关键矿产，包括锡矿。

对此，卡根说：“与我们有良好关系的国家进行这方面的合作，是绝对至关重要的。我认为，像马来西亚等国家就具有这方面的潜力。”

他还说：“我希望与美国私人企业、美国政府的不同部门，以及马来西亚政府紧密合作，以确保我们能够继续扩大这方面的合作领域，以支持资源开发。”

卡根说，美国与马来西亚的合作“可以采用可持续和促进我们价值观的方式”进行，但他没有进一步说明合作的具体形式。

中国为全球稀土资源最丰富的国家，而稀土为绿色革命工业包括电动汽车和风力发电机，以及导弹生产等国防应用提供燃料。与中国的战略竞争日益激烈之际，美国和盟友一直在寻求供应来源多元化。

澳大利亚莱纳斯稀土有限公司（Lynas Rare Earths Ltd）在马来西亚设有稀土分离厂，据称为全球最大、最现代化的稀土分离设施之一。

马来西亚政府近期对莱纳斯的稀土精矿分解与洗涤程序产生的辐射性尘埃废料感到担忧。安华政府6月同意延长莱纳斯稀土精矿分解与洗涤厂的营运执照六个月，至明年1月为止。