韩国安首长：不应让韩中关系倒退

韩国国家安保室室长赵太庸就中国驻韩大使邢海明涉韩言论引发争议说，不该有不利于韩中关系健康发展、让双边关系倒退的事情。

韩联社报道，赵太庸星期三（6月14日）赴日本出席韩美日国安首长会议前，在机场接受记者采访时做出上述说明。他说，基于相互尊重精神和共同利益这两个关键词推动韩中关系健康成熟发展是尹锡悦政府的一贯立场。

对于要求中方采取有诚意措施的标准，赵太庸只说，他在上述发言中，已清楚地表明政府对韩中关系的原则和立场。

就定于年内举行的韩中日领导人会议，赵太庸说，作为轮值主席国，韩方已向中日两国传达了举行韩中日峰会的意向，正通过外交渠道就此进行磋商。韩方一贯坚持推动韩中关系健康成熟发展、促进韩中日协商机制发展的立场。

中国驻韩大使邢海明6月8日与韩国最大反对党党首李在明会面时，宣读了约15分钟的发言稿。他说：“有人赌美国赢、赌中国输，现在赌中国输的人今后一定会后悔”，此话立即在韩国引起争议。

被问及邢海明争议言论是否会给促成韩中日峰会造成影响时，赵太庸说，作为总管国安事务的首长，他对中国驻韩大使言行评头论足本身就不符合堂堂正正的国格和不卑不亢的外交。他说，期待中日两国响应韩方号召，年内促成三国领导人会议。