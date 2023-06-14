超强气旋即将登陆 印度巴基斯坦逾10万人疏散

超强气旋“比尔乔伊”即将登陆印度和巴基斯坦，气象学家警告，这股气旋将摧毁房屋和破坏电线；当局已疏散超过10万人。

法新社报道，政府气象监测人员说，在孟加拉语中意为“灾难“的比尔乔伊（Biparjoy）正在穿越阿拉伯海。这股“非常严重的气旋风暴”预计将于星期四（6月15日）傍晚在印度西部古吉拉特邦（Gujarat）海滨小镇曼德维（Mandvi）和巴基斯坦南部卡拉奇市（Karachi）之间登陆。

印度气象部门预测，这股风暴将在星期四较晚时袭击印度雅克豪港附近，并警告说传统的泥土和稻草茅草屋将被“彻底摧毁”。预报员说，比尔乔伊的最大持续风速可达每小时125至135公里，阵风时速可达每小时150公里。

负责古吉拉特邦救济行动的官员说，超过4万7000人已从沿海和低洼地区疏散到避难所；预计将有更多人被转移到内陆。

印度气象学家警告，这股风暴将造成广泛破坏，包括农作物、电力和通信杆，以及导致铁路和公路服务中断。

巴基斯坦气候变化部长雷曼星期三（14日）说，当局已从东南海岸线撤离6万2000人，并在学校设立75个救济营。她说，已建议渔民停止捕鱼作业，而小型飞机已经停飞，并说有2000万人口的卡拉奇大城市可能出现洪水。