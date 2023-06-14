周三美市盘前小幅走高 重点谈全球最大家装零售商Home Depot业绩

星期三（6月14日）重点：

●美国华尔街股市主要股指期货星期三（6月14日）普遍小幅走高。隔夜发布的5月份消费者价格只是小幅上升，显示通胀已经开始缓和，这让许多投资者押注美国联邦储备局星期三不会加息。

●在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微起6.90点或0.16％，报4375.90点；纳斯达克100指数期货起21.20点或0.14％，报14922.10点；道琼斯指数期货则退低40.50点，报34171.60点。

●标准与普尔500指数和纳斯达克指数隔夜（星期二）都达到14个月以来的最高收盘价。标准与普尔500指数隔夜上升30.08点，闭市报4369.01点。重量级的道琼斯指数也起145.79点，闭市报34212.12点。以科技股为主的纳斯达克100指数攀高了0.79％或116.55点，以14900.85点收市。

●美国股市隔夜的交易相当活跃，交易所的总成交量是116亿股，比过去20天平均的106亿股多。

盘前交易重点：

●超微（Advanced Micro Devices）隔夜发布最新的人工智能晶片MI300X。首席执行官苏姿丰说，客户将在第三季度开始“体验”这个新晶片。公司将在第四季度才提高产量。市场视之为超微对英伟达（Nvidia）在人工智能领域的主导地位做出挑战。超微股价今晚盘前上涨2.33％，截稿时报127.43美元。

苏姿丰隔夜在美国旧金山举行的活动中介绍了超微最新的MI300X晶片。（路透社）

●在标准与普尔500指数成份股当中，隔夜交易量最大的股票是电动车巨头特斯拉（Tesla），盘中交易总额达408亿美元。在连续13天上涨后，特斯拉股价今晚盘前继续是全场焦点，股价上涨5.10美元，截稿时报263.81美元。

●有报道称，晶片制造商英特尔（Intel）正在与软银集团旗下的科技开发公司Arm进行谈判，以成为Arm首次公开募股计划的主要投资者。英特尔股价在今晚盘前微跌0.06美元，截稿时报33.85美元。

●星期三下文我们来看看全球最大的家装零售商家得宝（Home Depot）的最新季度业绩。今晚盘前该股起0.42美元，截稿时报300.50美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Opendoor Technologies、超微、Palantir Technologies和Plug Power。截稿时，除了Palantir Technologies股价下跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

在抵押贷款利率上升，以及消费者开始把开支转向服务项目，家得宝过去三年销售额的强劲趋势预料会回调。（路透社）

家得宝（Home Depot）

（纽约证券交易所代码：HD）

全球最大的家具装修零售商家得宝隔夜发布的季度营业额，令许多投资者大跌眼镜，因为这次的营业额是20年以来最不达预期的一次。不仅如此，家得宝还下调今年全年的业绩预测，可见美国消费者对家居改进和购买烤架等大件商品的兴趣已经大大减低。

家得宝还说，寒冷的天气和下跌的木材价格，也影响了集团这个季度的销售额。家得宝上一次是在2002年11月出现如此幅度的季度营业额“失误”。这也是家得宝连续第二个季度未达到华尔街分析师对它营业额定下的目标。

根据家得宝截至今年4月底的第一季度业绩报告，集团营业额下降了4.2％至372亿6000万美元。集团净利是38亿7000万美元，每股盈利是3.82美元，较同比的42亿3000万美元或每股4.09美元少了8.5％。而Refinitiv搜集到的分析师平均预测则是营业额382亿8000万美元，每股盈利3.80美元。

家得宝说，目前预计本财年销售额和可比销售额将下降2％至5％。这和它之前曾预测的全年销售额大致相同。不过今年的营运盈利率预计将下降到14％至14.3％之间，而之前家得宝曾预测营运盈利率能保持在14.5％。

家得宝首席财务官麦克菲尔（Richard McPhail）说，集团预计2023年会是一个业务表现中庸的一年。美国人在疫情期间对家居装修有着巨大的需求，让集团年销售额已经比三年前增长了约470亿美元。但是在抵押贷款利率上升，以及消费者开始把开支转向服务项目之际，公司销售额的趋势预料也会回调。

与去年同期相比，第一季的客户交易量下降近5％，但客户的平均消费额仍保持在91.92美元水平上。

在Tipranks的24名分析师中，有14名给予家得宝股“买进”评级，10名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是317.36美元。