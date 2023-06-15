面对欧盟反垄断指控 谷歌面临分拆风险

欧洲联盟对谷歌发起反垄断指控，指称谷歌滥用其在广告技术上的优势地位压制竞争。起诉书直击这家美国公司创收模式的核心，并可能迫使谷歌剥离这块利润丰厚的业务。

欧盟竞争事务专员玛格丽特·维斯塔格（Margrethe Vestager）称，Alphabet Inc.旗下这家子公司更支持其自身的广告交易计划而非竞争对手的项目，强化其在广告技术供应链中的核心作用，及其收取高额服务费的能力。她星期三（6月14日）在新闻发布会上说，如果委员会认定谷歌存在违法行为，谷歌可能会被迫剥离部分广告销售服务。

维斯塔格说：“在所谓的广告技术供应链上，几乎所有层面都有谷歌的身影……我们初步的担心是，谷歌可能已经利用其市场地位来支持其自己的中介服务。”

彭博社报道，关键在于，欧盟委员会称，如果要求谷歌采取救济行为，可能也不足以纠正滥用行为，这意味着有可能会要求谷歌把广告技术业务从核心服务中剥离出来。

谷歌全球广告副总裁丹·泰勒（Dan Taylor）在声明中说：“谷歌仍致力于在这个竞争激烈的领域为我们的发布商和广告商合作伙伴创造价值……委员会的调查集中在我们广告业务的一个窄小层面，并非新事。我们不认同欧盟委员会的观点，我们将做出相应的回应。”

受此消息影响，谷歌股价在盘前交易中一度下跌0.5%，至123.20美元(165.33新元)。