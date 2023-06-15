美联储维持联邦基金利率目标区间不变 年内料将再加息

美国联邦储备委员会将联邦基金利率目标区间维持在5%至5.25%的水平不变，符合普遍预期。这是美联储自去年年初以来连续加息十次后作出的暂停加息决定。

美国联邦储备委员会星期三（6月14日）在为期两天的货币政策例会后发表声明，强调维持联邦基金利率目标区间不变，将使委员会能够评估更多信息，同时重申坚定致力于将通货膨胀率降至2%的目标。

中国新闻社引述声明称，最近的指标表明美国经济活动继续温和增长，近几个月就业增长强劲，失业率保持在低位，但通货膨胀率仍然很高。美国银行体系健全且富有韧性。家庭和企业的信贷条件收紧可能会对经济活动、就业和通胀造成压力，相关影响的程度仍然不确定。

声明称，美联储依然高度关注通胀风险。为实现充分就业和通胀目标，美联储决定将联邦基金利率目标区间维持在5%至5.25%的水平不变，使委员会能够评估更多信息及其对货币政策的影响。在确定额外的可能适合于实现通胀目标的政策收紧程度时，美联储将考虑货币政策的累积收紧、货币政策对经济活动的影响以及经济和金融的发展状况。美联储将继续按计划缩减资产负债表规模。

美联储还公布了备受金融市场关注的经济预测概要。与3月的概要相比，美联储将今年的实际国内生产总值（GDP）增速预期中值上调了0.6个百分点至1%，将今年的通胀预期、核心个人消费支出（PCE）价格指数中值上调了0.3个百分点至3.9%。概要里的加息路径点阵图显示，联邦基金利率到2023年年末预将达到5.6%，较此前上升0.5个百分点，暗示今年年内可能将再加息两次。

美国联邦储备局主席鲍威尔在货币政策例会后的记者会上说，过去六个月核心PCE价格指数一直高于4.5%，“它并没有真正下降，我们希望看到有可靠的证据证明通胀见顶并回落”。鲍威尔表示，考虑到货币政策对经济影响的滞后性以及信贷紧缩的潜在不利影响等因素，美联储官员决定暂停加息。不过，几乎所有拥有货币政策投票权的官员都认为，仍有必要进一步加息。

《华尔街日报》援引分析人士观点称，美联储在声明中暗示将关键利率维持在当前水平是暂时的，这只是官员们为了更好地管理加息过快风险的举措。市场的反应则表明，投资者对“先暂停、再加息”的操作逻辑有所怀疑，因为它不如“先持续加息、再保持稳定”的操作来得直接。鲍威尔在记者会上给出了解释，但他的讲话同时表明，当前的通胀要比官员们预期的更顽固。