迈阿密市长提交文书 参加美国总统选举

美国佛罗里达州迈阿密市市长苏亚雷斯向联邦选举委员会提交文书，参加2024年美国总统选举。

法新社报道，苏亚雷斯（Francis Suarez）是于星期三（6月14日）向联邦选举委员会递交文件，申请竞选美国总统。

现年45岁的苏亚雷斯定15日在加利福尼亚州里根总统图书馆发表讲话，正式宣布参加2024年总统选举。苏亚雷斯是佛罗里达州的三位候选人之一，此前，州长德桑蒂斯和前总统特朗普已向联邦选举委员会递交文件。

苏亚雷斯是共和党中的温和派。他曾表示，在2016年和2020年大选中均未投票支持前总统特朗普。

苏亚雷斯加入的是一个已有十多名竞逐者的共和党阵营。他们在民意调查中都落后于两次被起诉的特朗普。

特朗普星期二（6月13日）首次就私藏密件案在迈阿密一家联邦法院出庭应讯，他因涉及“密件风波”面对37项联邦刑事指控，并通过律师表示自己“无罪”。

尽管特朗普官司缠身，但特朗普的支持率在共和党总统竞选人中仍保持领先，德桑蒂斯位列第二。

中国新闻社报道，苏亚雷斯是古巴裔美国人，也是此次共和党总统竞选人中唯一一位拉丁裔美国人。苏亚雷斯1977年出生于迈阿密，毕业于佛罗里达大学，其父亲是迈阿密首位古巴裔市长。苏亚雷斯自2017年起担任迈阿密市长。

大多数共和党人将在定于8月23日举行的第一场辩论中对峙。

初选的获胜者将在2024年11月的投票中与民主党选出的候选人较量。