埃及申请加入金砖国家 有意“去美元化”

俄罗斯驻埃及大使鲍里先科说，埃及已经正式申请加入金砖国家合作机制，并对“去美元化”十分感兴趣。

中国通讯社引述鲍里先科说：“埃及已经提交申请加入金砖国家，因为目前正在开展的一个倡议是将贸易尽量转移到美元之外的替代货币上，不论是国家货币还是创建某种共同货币。埃及对此非常感兴趣。”鲍里先科说，埃及渴望加强与俄罗斯的贸易和经济合作，正在为贸易交易建立新的支付机制。

埃及供应和国内贸易部部长穆塞勒希称，埃及正寻求在从印度、中国和俄罗斯等金砖国家进口商品时使用本币结算。据悉，金砖国家目前正在探讨创建新货币形式的可能，其具体内容将在南非峰会期间公布。

巴西前总统、金砖国家新开发银行行长罗塞夫5月30日在新开发银行第八届理事会年会上指出，在更多市场吸引更多资本和不同币种，用成员国本币提供投融资服务，是新开发银行未来的一大优先事项，目前新开发银行以成员国本币提供的融资金额占投资总额的比例约22%，希望未来将该占比进一步提升至30%。

俄政治学家博尔达切夫说，埃及加入金砖国家将使该组织在全球问题上的立场更加全面。金砖国家现在代表著亚洲、非洲和拉丁美洲的声音，而将埃及纳入将使该组织能够考虑到阿拉伯世界的意见。

另外，沙特报章《中东》的评论称，鉴于埃及举足轻重的政治影响和经济体量，它的加入将进一步加重金砖国家的分量、作用和影响，使金砖国家的成色更足，更熠熠闪光。