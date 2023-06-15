英国“派对门”调查 前首相约翰逊被指故意误导国会

英国国会特权委员会发表调查报告，指前首相约翰逊在“派对门”事件中故意误导国会，应该被禁止进入国会。约翰逊驳斥报告“胡说八道”。

由七人组成、约翰逊所属保守党占多数的特权委员会星期四（6月15日）发布了一份100多页的调查报告，指约翰逊在冠病疫情期间被问及在唐宁街举行聚会时，曾多次误导国会。“我们的结论是，约翰逊的行为是蓄意的，严重蔑视了下议院”。

委员会指出，如果约翰逊仍然是国会议员，他将因“屡次蔑视（国会）和试图破坏国会程序”而被停职90天。但他上周辞去了议员职务，因此委员会只是建议，“他不应该获得前议员的通行证”。这里指的是让前首相能够进入国会的通行证。

约翰逊坚称自己是无辜的，他谴责这份报告“胡说八道”，充斥着“谎言”，是一场“骗局”，并指责委员会成员对他进行报复。他在声明中说，在唐宁街举行的聚会是工作所需。“我们当时正在应对一场大流行病。但不要只听我说。听听警察局的说法。警方调查了我在所有这些事件中的角色。在任何情况下，他们都没有发现我所做的事情是非法的。”

约翰逊上周收到特权委员会的预发报告后决定辞职。

约翰逊担任英国首相三年，因被曝在冠病大流行期间违反防疫规定，在首相府里大开派对，导致他声望大跌，最终被迫辞职。他于2022年7月辞去保守党党魁和首相职务，之后留任至9月新首相产生。