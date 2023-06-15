周四美市盘前走低 重点谈从发展商Lennar业绩看美房地产市场

星期四（6月15日）重点：



盘前交易重点：

花旗集团全年收入预料可以保持在780亿美元至790亿美元之间。（路透社）

中国电动车制造商小鹏汽车（XPeng）股价今晚盘前上涨1.11％，截稿时报10.92美元。该公司今天宣布已获准在北京的主要环路和高速公路使用旗下的辅助驾驶技术（Assisted-driving Technology）。

软件开发商Adob​​e预计会在今晚股市收盘后公布第二财季业绩报告。Adob​​e股价在今晚盘前下跌3.25美元，截稿时报476.28美元。

星期四下文我们来看看美国第二大房屋建筑公司Lennar Corporation季度业绩，以及它反映出的美国房地产市场最新市况。今晚盘前该股起3.23美元，截稿时报117.98美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、英伟达（Nvidia）、超微（Advanced Micro Devices）、Palantir Technologies和Unity Software。截稿时，这五只活跃股的股价全部下跌。

Lennar Corporation（纽约证券交易所代码：LEN）

在美国房地产市场开始出现回弹的带动下，美国第二大房屋建筑公司Lennar Corporation隔夜发布的季度营业额和盈利双双超标。

根据Lennar Corporation截至5月31日的第二季度业绩报告，该集团总营业额是80亿美元，摊薄后的每股净利是3.01美元，而FactSet搜集到的分析师平均预测则是72亿美元的营业额，每股盈利2.33美元。

业绩报告也显示，在第二季度新增订单总共有1万7885份，交付房屋则有1万7074栋，而第二季度大部分是属于天气较炎热的春天，如果把天气因素考虑在内，Lennar Corporation在订单和交付方面的表现是相当出色的。不仅如此，该集团还表示会在接下来的第三季度再另外交付1万7750至1万8250套房屋。

在业绩表现超标的带动下，Lennar Corporation股价在隔夜盘后上涨了约2％。其他大型建筑商的股票也在该股的提振下走高，例如D.R. Horton的股价就上涨约1.3％。

Lennar Corporation的业绩报告反映了一个“不寻常”的“好”房地产市况。其实自去年8月开始，随着抵押贷款利率上升，美国房地产市场在去年春季和夏季就已经开始出现疲软迹象。但是Lennar Corporation的最新业绩似乎显示，美国房地产开始出现转机，而且市场现有房屋的供应开始稀少，市场也已经出现买家寻找新房屋了。

集团执行主席米勒（Stuart Miller）就说：“潜在买家已经接受了更高利率的‘新常态’。在本季度里，我们继续看到房地产市场走向正常化，并从美联储为应对通胀而在去年积极加息中逐渐复苏。”

不过，Lennar Corporation在第二季度确实是有调整房屋价格和提供各种优惠来刺激销量。米勒说，虽然卖出的每户房屋的平均销售价格下降至44万9000美元，但是集团的交付量和新订单双双都比去年同期多，而且我们的房屋建筑毛利率在第二季度也开始反弹至22.5％。

在Tipranks的15名分析师中，有九名给予Lennar Corporation股“买进”评级，五名给予“持守”评级，一名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是121.21美元。