欧盟点名华为中兴为更高风险5G供应商

欧盟委员会第一次将华为和中兴通讯，标记为对欧盟安全构成更高风险的电信供应商，并宣布不再采用依赖这两家中国电信公司的服务。

法新社报道，欧盟委员会星期四（6月15日）发表声明说：“我们认为，与其他5G供应商相比，华为和中兴通讯实质上构成更高风险。”

声明说，欧盟委员会“将采取相关安全措施，以避免采购依赖这两家供应商设备的新连接服务”。

欧盟内部市场专员布勒东（Thierry Breton）呼吁27个成员国和电信运营商，将华为和中兴通讯设备排除在它们的移动网络之外。

布勒东在布鲁塞尔的新闻发布会上说：“我们不能继续依赖可能成为‘武器’，攻击欧盟利益的设备。对我们的共同安全而言，这样的致命弱点风险太大。”

另据彭博社报道，为制止关键基础设施采用中国设备，欧盟委员会星期四发布了一套新指引，敦促欧盟成员国逐步淘汰电信网络中的高风险供应商。欧盟委员会的企业通信系统也被禁止采用华为和中兴通讯设备。

欧盟委员会说，约24个欧盟成员国已制定规则或正在奠定基础，以赋予当局在这方面设限的权力。

但布勒东不点名指出，只有10个成员国运用这些规范来限制或排除高风险卖家，“这样的速度太慢，构成了重大的安全风险，使欧盟集体安全暴露于风险之中。”

欧盟委员会3年前就引进严格的5G规范，当时并未公开禁止任何供应商或点名华为。星期四的声明代表着欧盟在对华政策方面，采取日益强硬的路线，但同时仍维持与北京的关系。