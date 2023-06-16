德国旅游景点女游客遇袭死伤案 一美国游客被捕

德国巴伐利亚州新天鹅堡发生致命袭击后，一名30岁美国男子被捕。法官星期四（6月14日）签发了逮捕令，下令男子还押候审。警方怀疑男子有性侵未遂嫌疑。

英国广播公司（BBC）报道，这起造成一死一重伤的案件发生在星期三下午。当地警方说，与案件有关联的男子是来自美国的游客，但没有公布他的姓名。

当地媒体指遇袭的两名女子也是美国公民，分别为21岁和22岁。

巴伐利亚警方相信，这名男子在玛丽安桥（Marienbrücke bridge）附近的一条路上遇到两名女子。玛丽安桥是观赏新天鹅堡（Neuschwanstein castle）风景的最佳地点。

男子称前往玛丽安桥的路径较为复杂，把两名女子带到一条隐蔽的小径，然后对21岁女子上下其手。

两女游客先后被推下峡谷

巴伐利亚警方说，22岁女子试图营救21岁女子，却被男子掐住了脖子，最后被推下了50米深的峡谷。警方找到她时，她仍有意识，但伤势严重。

21岁女子后来也被抛下峡谷，送院当晚伤重不治。警方相信男子试图性侵她。

男子行凶后就逃离现场，警方出动超过25辆警车展开大规模搜索，于当天晚些时候逮捕男子，并把他拘留在巴伐利亚州城市菲森（Fuessen）附近的一个警察局。

新天鹅堡是德国最受欢迎的旅游景点之一。 据巴伐利亚财政部统计，每年有超过130万人到此一游。