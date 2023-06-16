坠海15天的朝鲜航天运载器残骸 被韩国打捞出水

朝鲜利用弹道导弹技术发射的航天运载器“千里马1”型的部分残骸，在坠入朝鲜半岛西部海域15天后被韩军打捞出水。

韩联社报道，韩国联合参谋本部星期五（6月16日）说，韩军于星期四晚8时50分许成功打捞出朝鲜所谓“航天运载器”的部分残骸。国防科学研究所等专门机构将对残骸进行精密分析，韩军正在继续执行其他残骸搜寻任务。

残骸长15米，直径约2.5米，可能是“千里马1”型的二级箭体。圆筒形状的残骸表面印有“天马”的韩文字样，以及天马行空造型的标志。朝方宣称在“千里马1”型上搭载的军事侦察卫星“万里镜1”号以及一级、三级箭体，尚未被发现。

朝鲜于5月31日在位于平安北道东仓里的新发射场发射“万里镜1”号的航天运载器“千里马1”型，但运载器在一级分离后二级点火失败，坠落在全罗北道群山市於青岛以西200多公里海域。

韩军在朝鲜发射运载火箭约90分钟后发现了疑似火箭残骸的漂浮物，并为其绑上黄色浮力袋以防沉没。但在打捞过程中，残骸因过重而脱离打捞器具，完全沉入水深75米的海底。之后，韩军投入3500吨级“统营”号和“光阳”号救援舰、“清海镇”号潜艇救援舰等舰艇及飞机，以及海军海难救援队潜水员开展打捞工作，终于在15天后成功打捞部分残骸。

在韩军执行任务的过程中，中方船舶一度出没打捞现场。残骸坠落在介于朝鲜半岛和中国山东半岛的公海上，落点属于韩中暂定措施水域。根据《联合国海洋法公约》（UNCLOS），落至公海的物体由先将其打捞出水的一方拥有所有权。

韩军已将残骸运至位于平泽市的第二舰队司令部，计划对“千里马1”型的整体性能、是否使用外国产零部件、技术水平等细节进行分析。