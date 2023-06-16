是否留任北约秘书长 斯托尔滕贝格交成员国决定

一些欧盟成员国的高级官员公开支持斯托尔滕贝格留任北约秘书长，斯托尔滕贝格星期四（6月15日）被问及是否已被说服继续留任时，他称交由北约成员国决定，显示他对留任的前景持开放态度。

路透社报道，北约今年2月确认，为挪威前首相的斯托尔滕贝格无意寻求继续担任此职，他将在10月卸任。

斯托尔滕贝格星期四在布鲁塞尔举行的北约国防部长会议场边向记者讲话时重申，他并没有改变想法。但他一再拒绝透露，如果北约成员国要求他留下来，他会怎么做。

斯托尔滕贝格说：“我对这个联盟必须做出的所有决定负责，唯独一项是例外。那就是关于我的未来，那将由31个盟国决定。”

斯托尔滕贝格现年64岁，2000年至2001年、2005年至2013年两度担任挪威首相，2014年担任北约秘书长至今。他上一次任期获得延长是在去年3月。

传统上，北约秘书长是由资深欧洲政治人物担任，但如果没有获得北约主导力量美国的支持，任何人都无法出任此职。

美国总统拜登星期二在白宫与斯托尔滕贝格会面时强调，美国对北约的支持坚如磐石，但他没有对下一任北约秘书长人选做任何表态。

白宫发言人让皮埃尔后来说，拜登还没有对新北约秘书长人选做出决定，并称斯托尔滕贝格是一位杰出的北约秘书长。

据外交官员透露，英国国防部长华莱士公开表明他希望得到这份工作，而一直被看好很有希望成为新北约秘书长的丹麦首相弗雷德里克森，坚称自己不是候选人。

弗雷德里克森星期四告诉丹麦广播公司DR，斯托尔滕贝格留任“会是一个非常好的安排”。她进一步说：“我非常喜欢我的工作，我要留在我现在的职位。所以，我不会到北约去。”