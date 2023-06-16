非洲领导人和平使团访问乌克兰 基辅发生爆炸

南非总统拉马福萨携非洲领导人和平使团星期五（6月16日）抵达乌克兰，首都基辅当天传出爆炸声。

综合路透社和法新社报道，由南非、埃及、塞内加尔、科摩罗等非洲国家首脑和高级官员组成的非洲领导人和平使团飞抵基辅之际，基辅至少发生两起爆炸，当局拉响防空警报。

基辅市长克利奇科星期五在社媒平台发文称，基辅中部地区发生一起爆炸事件，“导弹正向基辅飞来”。

一名目击者则说听到两声爆炸。路透社的记者在基辅看到两枚导弹在空中留下的硝烟，但尚不清楚导弹到底是由俄方还是乌方发射。

乌克兰外交部长库列巴说，对基辅的空袭是俄方对非洲和平使团发出的“一则讯息”，即“俄罗斯想要的是更多战争，而非和平”。

非洲领导人和平使团访乌之初，先是赴基辅附近的布查（Bucha）访问。乌克兰称俄军入侵后，在布查犯下大规模残酷罪行，俄方则反驳相关指控。

非洲领导人和平使团将于星期五晚些时候与乌克兰总统泽连斯基举行会晤。

根据路透社看到的一份框架文件草案，包括南非总统拉马福萨在内的非洲领导人和平使团可以在俄乌促和的初步斡旋中，提出一系列“建立信任措施”。

文件指出，这支和平使团的目标是“促进和平的重要性，并鼓励各方同意以外交手段主导谈判进程。”

文件还说，相关措施可能包括俄罗斯撤军、从白罗斯撤走战术核武器、暂停执行国际刑事法院对俄罗斯总统普京发出的逮捕令，以及减轻制裁。之后，可能会达成停止敌对行动协议，还需要俄罗斯与西方进行谈判。

非洲使团结束乌克兰访问后，将于星期六（17日）赴莫斯科访问。