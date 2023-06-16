周五美市盘前小幅走高 重点谈布兰森的Virgin Galactic隔夜突然飙升

星期五（6月16日）重点：

标准与普尔500指数和纳斯达克综合指数已经连续六天上涨。美国华尔街股市主要股指期货星期五（6月16日）继续小幅走高。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微升1.90点或0.04％，报4427.70点；纳斯达克100指数期货起20.80点或0.14％，报15206.30点；道琼斯指数期货也微起0.20点，报34408.30点。

标准与普尔500指数和纳斯达克指数在隔夜（星期四）飙升至14个月以来的最高收盘水平。一连串的经济数据似乎指向通货膨涨已经放缓，让投资者开始押注在美国联邦储备局会结束激进加息。

标准与普尔500指数隔夜上升53.25点，闭市报4425.84点。重量级的道琼斯指数也显著升高428.73点，闭市报34408.06点。以科技股为主的纳斯达克100指数也起了1.20％或179.79点，以15185.48点收市。

美国股市隔夜的交易继续活跃，交易所的总成交量是118亿股，比过去20天的109亿股平均成交量多。

盘前交易重点：



美光科技（Micron Technology）承诺将会在它的中国晶片封装厂再投资43亿元人民币（约6亿零200万美元）。这是北京对美光科技生产的半导体的实施使用限制的几个星期后的一项重大宣布。美光科技股价在星期五晚盘前上升1.49美元，截稿时报70.31美元。

市场消息传，英特尔（Intel）即将与德国政府达成协议，为该公司在德国的一家新制造厂取得高达108亿美元的津贴。英特尔股价在星期五晚盘前上升0.19美元，截稿时报36.01美元。

软件巨头微软（Microsoft）隔夜以历史新高348.10美元收市。这也是该股连续六个交易日收高。在盘前交易中，微软继续上涨1.09美元，截稿时报349.19美元。

星期五下文我们来看看布兰森（Richard Branson）的维珍银河控股公司（Virgin Galactic Holdings）隔夜为什么会突然飙升。星期五晚盘前该股起1.61美元，截稿时报5.67美元。

盘前活跃股按序：维珍银河、特斯拉（Tesla）、Palantir Technologies、亚英伟达（Nvidia）和超微（Advanced Micro Devices）。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

图为维珍银河宇航员在今年5月25日执行Unity 25任务的情况。（法新社）

维珍银河控股公司（Virgin Galactic Holdings）（纽约证券交易所代码：SPCE）

专攻太空旅游冒险的航天公司维珍银河控股公司隔夜宣布，将在本月底开始提供商业太空飞行服务。这对布兰森创办近20年的航天公司来说是项重大的突破。因此新闻在盘后发布后，即刻刺激了维珍银河股价在隔夜盘后猛飙超过40％。

维珍银河的首次商业飞行将名为Galactic 01，主要是专注于科学研究，预料会在6月27日至30日期间起飞。而维珍银河计划的第二次商业飞行则名为Galactic 02，主要是运载“私人宇航员”。第二次飞行预料会在8月初进行。之后维珍银河每月都会推出航天航班。

维珍银河在新闻稿中说，Galactic 01的旅程将搭载来自意大利空军和意大利国家研究委员会的三名机组人员。他们是希望在这次宇航中进行微重力研究。

该公司也说：“这次太空飞行将展示了维珍银河独特的亚轨道科学（Suborbital Science）实验室的价值和力量。”

维珍银河在5月也刚完成它Unity 25的太空飞行。那次飞行是维珍银河创办以来的第五次非商业宇航飞行，也是该公司近两年来的第一次载人飞行任务。

虽然开始投入飞行，但维珍银河最近发布的季度业绩报告却是亏损破表。而布兰森的另一家卫星发射公司维珍轨道控股公司（Virgin Orbit Holdings Inc）也已经申请第11章破产保护。

隔夜维珍银河股价固然飙升，但与12个月前相比，维珍银河的股价其实总共下跌了29.76％。虽然开年至今该股价已经收复了部分失地，但在Tipranks的七名分析师中，还是没有人给予维珍银河股“买进”评级，四名给予“持守”评级，其余三名给予“卖出”的评级，一年期限平均目标价是3.81美元。看来展开航行只是个开始，投资者还是要看到业绩实际的改进才最重要。