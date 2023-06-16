国际专家：乌水坝坍塌极可能是俄方造成

国际专家赴乌克兰南部俄控赫尔松调查后称，卡霍夫卡水坝坍塌“极可能”是俄罗斯预埋的爆炸物所造成的。

卡霍夫卡水坝6月初突遭破坏坍塌，俄罗斯和乌克兰互指对方为幕后黑手。水坝决堤还造成大批民众离开家园，也给农业灌溉、生态系统带来威胁。

路透社报道，国际人权法律公司Global Rights Compliance的专家团队上周末（6月10日至11日）在赫尔松展开调查，初步调查结果摘要称，根据证据和对现有信息的分析，水坝受到的破坏，很可能是由预先放置在水坝结构关键点上的爆炸物造成的。

团队的专家之一尤素夫（Yousuf Syed Khan）说，对水坝被俄罗斯用预先埋设的炸药炸毁这一结论，可以给出80%以上的认定。达成这个结论的依据，不仅来源于地震传感器和领先的开源情报供应方，也是基于调查团队记录的袭击方式，以及其他袭击。他说，这包括之前对关键水利基础设施的攻击，包括设施和管道。

尤素夫指出，对水坝的破坏以及影响周边地区创造条件，都可能构成饥饿罪，因为袭击的目标是“平民人口生存所必需的物体”。

领导这一流动司法小组调查团队的英国刑辩律师默多克（Catriona Murdoch）说，根据国际人道主义法律，故意袭击水坝可能构成战争罪，因为该设施被定为民用性质，除非它的定性是有效的军事目标。