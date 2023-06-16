韩媒：朝鲜劳动党八届八中全会或被推迟

朝鲜原定于6月上旬召开第八届中央委员会第八次全体会议（八届八中全会），但截至目前，朝鲜官媒尚未报道会议相关消息，或意味着会议可能延期。

韩联社报道，朝鲜劳动党中央委员会政治局5月底开会决定，将于6月上旬召开八届八中全会。不过，截至星期五（6月16日）上午9时（新加坡时间星期五上午8时），劳动党机关报《劳动新闻》、朝中社、朝鲜中央广播电台、朝鲜中央电视台等官媒尚未发布会议相关报道。

考虑到朝鲜官媒通常在重要活动次日凌晨发布消息，部分观点猜测，八届八中全会可能出于种种内外部原因而推迟。

据韩联社之前引述朝中社报道，此次会议旨在总结2023年上半年，党和国家行政机关的工作情况和人民经济规划的落实情况，并讨论对国家革命发展具有重要意义的政策问题。

朝鲜5月31日发射军事侦察卫星“万里镜-1号”失败，可能影响到朝鲜在此次会议上总结并评价上半年工作成功的计划。而朝鲜去年底在全会上提出的“经济发展十二座重要高地”工作，可能尚未达到预期成果，或成为推迟八届八中全会日程的一个原因。

此外，近期朝鲜半岛局势的危机感也可能起到一定影响。朝鲜星期四（15日）发射两枚弹道导弹，抗议韩美同日举行的联合军事演习。推迟原定八届八中全会日程，或意在凸显局势之严峻，通过月底开始的“反美斗争月”提高居民警惕，加强内部管束。

除了八届一中全会外，八届第二至第七次全会议程为期三到六天。也有观点指出，朝鲜已进入八届八中全会议程，或在不久后将统筹报道会议内容。