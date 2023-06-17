极右翼加入新联合政府 芬兰收紧移民措施

包括极右翼芬兰人党在内的芬兰新联合政府，星期五（6月16日）宣布遏制移民计划。

路透社报道，芬兰新联合政府由民族联合党、芬兰人党、瑞典族人民党和基督教民主党组成，已就组建联合政府达成一致，并于星期五公布了新政府施政纲领及内阁职位分配方案。内政部由芬兰人党出掌。

鼓吹反移民政策的芬兰人党在4月选举中取得第二高的得票率，为芬兰人党历来最佳表现。

芬兰人党领袖普拉（Riikka Purra）当天与政府伙伴一起会见记者时说：“很高兴我们与执政伙伴就移民方案达成一致，可以说是一个范式转移（paradigm shift）。”

普拉说：“芬兰是唯一一个采取移民宽松政策的北欧国家。现在一切将改变。”

芬兰新联合政府星期五宣布，芬兰从联合国难民署接收的难民人数将减半，从每年10501减少至500人。新计划还包括为移民和永久居民另设一套社会保障福利制度，专家认为这可能不符合宪法。

普拉补充说，永久居留权和公民权的申请条件也将收紧，语言技能和更长居留期也会增加新的要求。

根据内阁职位分配方案，芬兰新政府将设总理及18名部长，其中，民族联合党将获得总理和外交部长等八个职位，芬兰人党将获得财政部长、发展合作与对外贸易部长等七个职位，瑞典族人民党和基督教民主党将获得其余四个部长职位。

在4月2日举行的芬兰议会选举中，民族联合党胜出并成为议会最大党。依照惯例，民族联合党党主席奥尔波（Petteri Orpo）负责组建联合政府的谈判，并将出任新一届总理。