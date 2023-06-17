澳洲将斥资20亿澳元建政府津贴住宅

澳大利亚政府将斥资20亿澳元（约18.4亿新元），在全国范围内建造数千套获政府补贴的经济适用房。

综合彭博社和路透社报道，澳洲总理阿尔巴尼斯星期六（6月17日）说，州与领地政府将在两周内获得建设资金，必须在2025年6月30日之前投入使用。

新措施旨为解决澳洲住房供应吃紧问题，减缓民众等候买房的时间。住房供应紧缩被归咎于房地产价格回升。

阿尔巴尼斯在墨尔本说：“工党政府认为，每个澳洲人都应该拥有一个属于自己的安乐窝。”他承诺，20亿澳元“将全部用来盖公共住宅”。

住房问题已成为澳洲的热点议题，由于供应严重短缺，加上移民的迅速反弹，在通货膨胀已经侵蚀人们的购买力之际，房价和租金的上涨压力进一步加剧社会的不满情绪。

澳洲政府上个月刚宣布，未来四年将在联邦预算中拨款146亿澳元，用于减免家庭和企业的开支负担。

阿尔巴尼斯在一份声明中说，为澳洲人提供更多住房，“是国家的关键优先事项”。

另外，澳洲政府还计划设立一个100亿澳元的住房基金，以建造至少三万套新经济适用房，但这项计划在议会中遭到了少数党派参议员的反对。

根据澳洲政府数据，2021年6月，共有41万7800户家庭参与澳洲的大型社会住宅计划包括公共住宅计划，高于2008年6月为37万8600户。