凯利出席安华主持财政部经济会议引热议

马来西亚首相及财政部长安华星期五（6月16日）与多名经济专家及高阶政府官员在财政部开会，探讨国家经济课题，已遭巫统开除的前卫生部长凯利也有出席，引起各方议论。

根据安华星期五晚在脸书发布的声明及照片，凯利坐在安华右边第二的位置，两人中间是巫统副主席及吉隆坡蒂蒂旺莎区国会议员佐哈里。佐哈里曾在前首相纳吉执政时期出任第二财长。

安华在声明中提到，这场会议的目的是征询各行各业的专家及经济学者对国家经济现况的意见，探讨未来发展方向、如何改善和加强投资环境等。

不过，他没有说明凯利是以什么身份参加会议。

马国多家媒体报道称，暂时还不清楚凯利的出席会否影响安华和副首相及巫统主席阿末扎希的关系，因为当初是阿末扎希不满凯利多次公开批评他，才在“清理门户”行动中开除凯利。

凯利目前无党籍，也不是国会议员。国民联盟及土著团结党主席慕尤丁力邀他入党，但凯利至今仍未决定去向。

凯利是森美兰州林茂区的三届国会议员，但2022年11月马国第15届大选时，巫统派他转战雪兰莪州双溪毛糯国会选区，结果他以2693票之差败给希盟候选人拉玛南。大选后，凯利多次公开表达对阿末扎希的不满，还要求对方辞职，为国阵及巫统败选负责，结果在2023年初遭党开除。