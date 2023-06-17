美司法部：弗洛伊德之死 警局种族歧视过度用武所致

美国司法部说，明尼苏达州明尼阿波利斯警察局长期存在种族歧视、过度使用武力、缺乏问责机制等系统性问题，导致了三年前非洲裔男子弗洛伊德（George Floyd）的死亡。

路透社报道，美国司法部星期五（6月16日）发布报告说，明尼阿波利斯警察局经常侵犯居民的宪法权利，过去他们常以“约束颈部”（neck restraint）对付违令者，这种做法被禁止后，他们经常在没有直接威胁的情况下向民众开枪。

这份89页报告是经过两年的全面调查后得出，证实了弗洛伊德案发生后许多市民对当地警察的投诉属实，并列举了警察歧视非洲裔和美洲原住民，使用致命武力、侵犯人权、无视执法对象人身安全等行为。

美国司法部长加兰在明尼阿波利斯市的新闻发布会说：“我们发现明尼阿波利斯警察局经常在不需要的情况下，过度使用武力，包括不公正的使用致命武力，还有不合理的使用泰瑟电击枪（Taser）。”

加兰说，明尼阿波利斯市已同意对警察部门进行改革，预计将需要多年的联邦监督。

2020年5月25日，46岁的弗洛伊德在明尼苏达州明尼阿波利斯市街头，遭白人警察跪压颈部超过9分钟，因窒息死亡。弗洛伊德的死迅速掀起了席卷美国的“黑人的命也是命”运动，宣泄对美国社会广泛存在种族歧视的不满。