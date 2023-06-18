宣布竞选后首场政治集会 拜登寻求建筑工会支持

美国总统拜登星期六（6月17日）在费城举行宣布竞选2024年总统后的首次政治集会，向美国劳工联合会—产业工会联合会（AFL-CIO）工会成员介绍连任计划。

路透社报道，AFL-CIO由代表1250多万名工人的60个工会组成，当天有约2000名工会成员参与拜登的政治集会。拜登在演讲中强调，工会工人早期的支持会在竞选中创造“极大的不同”。

拜登也提及他之前签署的1.2万亿美元（约1.6万亿新元）基础设施计划，并称他的政府已在全国启动3万2000个基础设施项目。

他对台下的工会工人说，共和党人是“冲着你们的工作而来。他们冲着你们的未来而来。他们冲着你们为孩子和孙子建立的未来而来”。

拜登被劳工领袖誉为史上最支持工会的总统。他支持工会在企业的集体谈判，推翻了共和党籍前总统特朗普实施的削弱工人保护的规则，推动扭转工会成员规模数十年来的缩小趋势，并使工会工人更容易在全国各地建造桥梁和港口。

上述1.2万亿美元基础设施计划便是出自拜登2021年签署的《基础设施投资与就业法案》。为使法案在众议院获得通过，拜登政府和国会两党成员进行了数月的激烈政治争吵。拜登认为，该法案是“一代人仅有一次”的投资，具有“里程碑意义”。

一些工会领导人说，白人工人阶级工会选民在2020年对是否支持拜登产生分歧。但他现在得到了他们的支持。

代表锅炉工和钢铁工人等50个工会的费城建筑业委员会领袖博耶（Ryan Boyer）说，拜登任总统以来的所作所为，已经消除了工会工人该在2024年大选中支持谁的疑虑。他强调，费城的劳工领袖都认识到拜登对男女工人的支持有多大。

工会选民2020年助拜登赢得包括宾夕法尼亚州、威斯康星州和密歇根州在内的关键选举战场州。预计在2024年选举前，劳工将在民主党的基层运作中发挥重要作用。

曾任拜登团队最高劳工政策顾问的塞斯·哈里斯（Seth Harris）说，拜登的基础设施、芯片和气候法案有助于创造数百万个不需要大学学历的工作岗位，这将有助于他赢得持反对意见者的支持。

他指出，没有大学学位的建筑行业男性是各行中最多之一，而拜登经济战略的很大一部分，都集中在那些没有大学学位的男性和女性身上。