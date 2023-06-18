非洲和平使团会见普京：战争必须停止

非洲国家领导人和平使团结束乌克兰访问后抵达俄罗斯，与俄总统普京举行会晤，并主张终结战争。

综合外电报道，普京星期六（6月17日）在圣彼得堡会见包括南非总统拉马福萨在内的非洲七国领导人和高级官员代表团。

拉马福萨说，代表团希望“战争能够结束”，并在会谈后表明：“这场战争必须通过谈判和外交手段……得到解决。”

自俄乌战争爆发以来，粮食价格暴涨，给非洲大陆带来严重冲击。拉马福萨强调，战争对非洲和世界其他地区造成负面影响，因此“终结战争符合我们共同的利益”。

拉马福萨为促和列出十项原则，包括缓和局势、承认各国的主权、对所有国家的安全保障、通过黑海的粮食出口不受阻碍，以及将战俘和儿童送回原籍国等。

克里姆林宫发言人佩斯科夫在双方举行闭门会议后说，非洲代表团提出的“任何倡议都很难实施”，但普京“表示有兴趣考虑这个问题”。

普京赞扬代表团的“平衡”做法，并称他“愿意与所有希望在公正和尊重各方合法利益原则基础上实现和平的人，进行建设性的对话”。

不过，他也强调：“全球粮食市场的危机并非乌克兰冲突的后果……我们不相信乌克兰粮食供应的运输能够解决贫困和饥饿的问题。”

非洲领导人和平使团星期五（16日）在乌克兰与总统泽连斯基会晤，但促和调解收效甚微。泽连斯基在会上向非洲领导人重申，唯有莫斯科撤出乌克兰领土，乌克兰才可能与俄罗斯进行和平谈判，否则只会是冻结战争。

代表团飞抵基辅时，基辅发生了至少两次爆炸。泽连斯基称，他不理解这之后非洲领导人为何还要访问俄罗斯，并质疑与普京见面会有何收获。