巴西南部遭遇风暴 酿11死20失踪

巴西南部遭遇冬季风暴袭击，截至星期六（6月17日）已造成11人死亡，另有20人失踪，超过2000人无家可归。

综合《纽约时报》和新华社报道，巴西南里奥格兰德州（Rio Grande do Sul）星期五（16日）遭冬季风暴袭击，暴雨和洪水淹没多地街道，目前有41个城市受灾。

同在南部地区的圣卡塔琳娜州也受到风暴影响。巴西气象预测机构的统计显示，两州多地24小时内降水量超过100毫米。

马基内市（Maquiné）是南里奥格兰德州受灾最严重的城市之一，一天内降水量超过254毫米。数十名被迫离开家园的居民跋涉到避难所寻找食物和干衣服。市当局已发出山体滑坡警告。

据多家电力公司统计，风暴已造成州内近19万户居民停电。南里奥格兰德州长莱特说，民防、消防和军事部门均已派出救援人员，将优先援助受灾最严重的社区。

此外，巴西海军星期六发布公告说，受恶劣天气影响，一艘载有八名船员的渔船星期五在圣卡塔琳娜州（Santa Catarina）海域失联。海军、空军和消防部门已展开搜救工作，但尚未发现失事船舶和人员。

这场风暴由温带气旋造成，气象机构预测，随着温带气旋远离，巴西南部多地天气短期内将有所好转，但之后可能会面临大范围降温。