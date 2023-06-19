美前司法部长指特朗普被控是咎由自取

美国前司法部长巴尔再次公开批评前总统特朗普，指责特朗普因机密文件案被控是“咎由自取”，还毫不留情地攻击特朗普有人格缺陷，但他也说，不赞同把一名美国前总统送进监狱。

巴尔曾两度担任美国司法部长，1991年至1993年担任老布什的司法部长，2019年2月14日出任特朗普的司法部长，2020年12月23日卸任。

特朗普因机密文件案面对37项联邦刑事罪名，其中31项涉及违反《间谍法》罪名。

《纽约时报》报道，巴尔星期天（6月18日）接受CBS新闻访问时，直斥特朗普因“鲁莽行为”被起诉，“完全是他自己一手造成”。

司法部特别检察官史密斯6月9日公布了对特朗普机密文件案的起诉书。巴尔说，在49页起诉书中罗列的罪证严重，他说，这些罪行不仅对国家有害，对共和党和特朗普领导的保守派运动也有害。

巴尔甚至毫不客气地攻击特朗普的性格，称特朗普是“一个彻头彻尾的自恋狂”和“有人格缺陷”，永远把自己置于一切之上。

巴尔还说，他相信特朗普在机密文件案中向司法部撒了谎。

当CBS新闻主持人问巴尔，如果特朗普罪名成立，是否应该被判入狱时，巴尔却持否定态度。

巴尔说：“我不赞同把一位前总统送进监狱。”

巴尔担任特朗普的内阁成员时，他是特朗普的坚定捍卫者。

2019年特别检察官穆勒完成对俄罗斯涉嫌干预2016年美国总统选举的调查报告，并将报告呈交巴尔。巴尔收到报告后说，穆勒的调查报告认为，没有证据显示特朗普竞选团队曾与俄罗斯串通，没有提出足以构成妨碍司法罪名的证据。

在机密文件案中，特朗普被指控在2021年1月卸任后，非法把大量机密文件包括绝密文件带回佛罗里达州海湖庄园，并试图阻挠政府取回这些文件。特朗普是首位面临联邦刑事罪名的美国前总统。

特朗普上周首次出席机密文件案的聆讯，对37项罪名拒不认罪。